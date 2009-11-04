Прес-конференція на тему: "Тортури в Київському СІЗО. Норма життя?"

5 листопада - 10-00 - Прес-конференція на тему: "Тортури в Київському СІЗО. Норма життя?". Учасники - адвокати: О.Веремєєнко, І.Могила, В.Гречановський; запрошені: представник Бюро Уповноваженого з питань представництва України в Європейському Суді з прав людини Ю.Зайцев; начальник Київського СИЗО, майор вн.сл. С.Старенький (“Інтрефакс-Україна», вул. Рейтарська, 8/5а). Потрібна акредитація. Телефон: (050)947-55-64.

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