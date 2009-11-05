Державні інспектори підбили підсумки своєї роботи

Протягом останніх років з боку держави значна увага приділяється питанням охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління контролю за використання об’єктів права інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності Сергій НІКУЛЕСКО під час звітного засідання державних інспекторів щодо діяльності їх роботи.

"Створення ефективної системи контролю, яка б протидіяла правопорушенням, пов’язаним з посяганням на об’єкти права інтелектуальної власності, що завдають значних збитків економіці держави та регіону, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, окремим громадянам є необхідністю для української держави", - наголосив С.НІКУЛЕСКО.

За його словами, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Держдепартаменту інтелектуальної власності вживаються заходи щодо забезпечення належного дотримання та захисту прав інтелектуальної власності суб’єктами господарювання, які використовують у своїй діяльності об’єкти права інтелектуальної власності.

Як зазначив С.НІКУЛЕСКО, одним з пріоритетних напрямків роботи державних інспекторів у регіонах України є просвітницька діяльність та роз’яснювальна робота, спрямована на профілактику та запобігання правопорушень у сфері інтелектуальної власності. "Якщо взяти діяльність групи інспекторів у кількості 17 чоловік як контролюючого органу, то результати їх роботи лише за 9 місяців 2009 року склали: 330 протоколів про адміністративні правопорушення; 60 приписів про усунення порушень законодавства; 179461 вилучених і згодом конфіскованих за рішеннями місцевих судів примірників контрафактної продукції, на загальну суму більше ніж 3533476 грн.", - повідомив він.

Резюмуючи, начальник управління контролю за використанням об’єктів права інтелектуальної власності держдепартаменту зазначив, що на цей час у регіонах державними інспекторами проводяться заходи, спрямовані на виявлення та усунення правопорушень у сфері інтелектуальної власності суб’єктами господарювання всіх форм власності.

Їх основу складає організація роботи за трьома напрямками:

1. Здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства в процесі розповсюдження аудіо-, відеокасет, компакт-дисків для лазерних систем зчитування.

Найбільше порушень у цій сфері спостерігається в місцях стихійної торгівлі та на ринках, де постійно розповсюджується піратська та контрафактна продукція. Тому організація регулярної цільової роботи, спрямованої на здійснення моніторингу суб’єктів господарювання та їх подальші перевірки є ефективнішим засобом боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, особливо з пересувними торгівельними точками розповсюдження піратських компакт-дисків, аудіо та відеокасет.

2. Здійснення контролю за використанням суб’єктами господарської діяльності законодавства про авторське право і суміжні права.

Особлива увага в цій сфері приділяється здійсненню контролю за дотриманням законодавства під час розповсюдження та використання комп’ютерних програм і баз даних.

3. Контроль за дотриманням законодавства у сфері експорту, імпорту та виробництва дисків для лазерних систем зчитування.

Аналіз роботи в цій сфері дає підстави говорити про високі кількісні та якісні показники, отримані державними інспекторами з питань інтелектуальної власності під час перевірок заводів з виробництва дисків для лазерних систем зчитування. Цьому сприяє чинне законодавство, яке забезпечує широкі можливості для державного інспектора. Так, його правовий статус дозволяє ініціювати позачергові перевірки, що в більшості випадків унеможливлює здійснення правопорушень.