Міжнародний семінар «Ефективне розслідування заяв про жорстоке поводження відповідно до Європейських стандартів для cуддів-тренерів з питань Європейської конвенції з прав людини»

5 і 6 листопада 2009 року у Києві проходитиме Міжнародний семінар під назвою «Ефективне розслідування заяв про жорстоке поводження відповідно до Європейських стандартів для cуддів-тренерів з питань Європейської конвенції з прав людини», який організували Всеукраїнська громадська організація «Асоціація суддів України» (АСУ), Академія суддів України та Рада Європи.

У роботі Міжнародного семінару візьмуть участь делегації національних асоціацій суддів з Грузії, Вірменії та Молдови. Відкриють форум виступи Ірини Войтюк, Президента Академії суддів України, Руслана Роженка, Виконавчого директора Всеукраїнської громадської організації «Асоціація суддів України» та Арташеса Мелікяна, адміністратора Департаменту з втілення прав людини та юридичних питань Ради Європи.

У ході роботи семінару відбудеться презентація програми на тему: «60-та річниця Ради Європи та тренінгова діяльність з питань Європейської конвенції з прав людини». Однією з ключових доповідей семінару буде виступ Еріка Сванідзе, регіонального довгострокового консультанта Ради Європи, присвячений формам та критеріям ефективного розслідування скарг про жорстоке поводження. До уваги учасників форуму буде запропоновано моніторинг законодавства щодо дотримання прав людини на стадії досудового слідства. Національні судді-тренери з питань Європейської конвенції з прав людини проведуть відкрите обговорення практики розслідування скарг щодо жорстокого поводження, методологічних аспектів та пропозицій стосовно подальших тренінгових заходів з вище згаданої проблематики.

Метою проведення Міжнародної конференції в Києві є обмін досвідом та вироблення рекомендацій з ефективного розслідування скарг щодо фактів прояву жорстокого поводження з боку правоохоронних органів, органів дізнання і досудового слідства з наголошенням на важливості застосування належних санкцій у випадку, коли провину доведено, а також протидії будь-яким проявам безкарності.

Важливим аспектом проведення подібних міжнародних заходів є також обмін досвідом на регіональному рівні.

Прес-служба Всеукраїнської громадської організації «Асоціація суддів України» (АСУ)