Італійський суд присудив до в'язниці 23 агентів ЦРУ

Італійський суд заочно визнав 23 громадян США винними у викраданні єгипетського священнослужителя Усами Мустафи Хасана Насра (він же Абу Омар). Про це 4 листопада повідомляє Fox News.

22 американці заочно засуджені до п`яти років позбавлення волі. Ще один підсудний, колишній начальник відділення ЦРУ в Мілані Роберт Селдон Леді, заочно одержав вісім років в`язниці. Засуджених зобов`язали виплатити Абу Омарові та його дружині компенсацію на загальну суму 1,5 мільйона євро. Адвокати підсудних заявили, що добиватимуться перегляду справи.

Офіційний представник Держдепартаменту США Ян Келлі в розмові з журналістом AFP заявив, що американська влада розчарована рішенням італійського суду.

Всього у викраданні священнослужителя звинувачувалися 26 американців, але троє, за інформацією Fox News, були виправдані завдяки дипломатичному імунітетові. Всіх підсудних, окрім одного, звинувачення вважає агентами ЦРУ.

Справа була розглянута без підсудних, оскільки італійський уряд неодноразово ігнорував прохання прокуратури зробити до США запит про екстрадицію. Тепер прокуратура добиватиметься видачі урядових запитів на екстрадицію на підставі ухвалених вироків.

Раніше за співучасть у викраданні єгиптянина були засуджені на три роки позбавлення волі двоє громадян Італії. Ще п`ятеро італійців, які фігурували в цій справі, були виправдані.

Абу Омар, якого американці підозрювали в зв`язках з терористами, був викрадений у Мілані 2003 року. Спочатку його утримували на американській військовій базі в Італії, потім на іншій базі в Німеччині. Пізніше викраденого перевезли до Єгипту, де він, за деякими даними, був підданий тортурам. Нині Абу Омар перебуває на волі, але йому заборонено залишати батьківщину.

Лента.ру