Тягнибок обіцяє люстрацію влади та графу «національність»

Лідер Всеукраїнського об`єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК обіцяє введення люстрації влади та графи «національність», у разі обрання його Президентом України.

Про це йдеться у передвиборній програмі кандидата у президенти, яка оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії.

Крім того, кандидат має намір ініціювати новий закон про громадянство, який унеможливить практику подвійного громадянства.

Також О.ТЯГНИБОК виступає за відновлення ядерного статусу України, підписання двосторонніх угод із США та Великою Британією про військову допомогу у разі ядерної агресії проти України, фінансування Збройних сил на рівні 5% від валового внутрішнього продукту, а також реформування і переоснащення армії, переведення її на контрактну основу.

Крім того, він збирається провести делімітацію та демаркацію державних кордонів України, ввести візовий режим з Російською Федерацією, а також припинити участь України у євразійських міждержавних утвореннях із центром у Москві.

Також О.ТЯГНИБОК обіцяє провести всеукраїнський референдум щодо зміни автономного статусу Криму на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя.

О.ТЯГНИБОК обіцяє заборонити торгувати землею сільськогосподарського призначення, скоротити кількість депутатів Верховної Ради з 450 до 300, запровадити систему виборності суддів місцевих судів, заборонити рекламу тютюнових виробів і алкогольних напоїв, упорядкувати продаж генетично модифікованих продуктів, ухвалити Закон «Про захист української мови».

До того ж, він планує відстоювати визнання факту окупації України Росією у 1918-1991 роках, офіційне визнання геноциду українського народу у 1932-1933 роках, проведення публічного судового процеск над комунізмом і визнання боротьби ОУН і УПА боротьбою за державну самостійність України.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня ЦВК зареєструвала О.ТЯГНИБОКА кандидатом на пост Президента України. Згідно з оприлюдненою на сайті ЦВК декларацією про доходи, О.ТЯГНИБОК у 2008 році заробив 188 тис. 596,82 грн. З цих коштів 181 тис. 748,32 грн. – заробітна плата та 6848,5 грн. – страхове відшкодування.