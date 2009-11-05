Закарпатська міліція видала на-гора расистську ініціативу

Міліція Закарпаття у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією просить громадян повідомляти про вихідців з Азії та Африки на вулицях.

Таке інформаційне повідомлення з’явилося на офіційному сайті Головного управління МВС України у Закарпатській області.

Керівництво ГУМВС звертається до населення регіону з проханням повідомляти про кожний факт зустрічі чи спілкування з іноземними громадянами, насамперед вихідцями з країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу.

У повідомленні пояснюється причина такого прохання: «У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації на території Закарпатської області та підвищенням ризику захворювань».