Закарпатська міліція видала на-гора расистську ініціативу
12:17, 05 листопада 2009Права людини
0 0
Як епідемія грипу пов`язана із вихідцями з Азії та Африки?
Міліція Закарпаття у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією просить громадян повідомляти про вихідців з Азії та Африки на вулицях.
Таке інформаційне повідомлення з’явилося на офіційному сайті Головного управління МВС України у Закарпатській області.
Керівництво ГУМВС звертається до населення регіону з проханням повідомляти про кожний факт зустрічі чи спілкування з іноземними громадянами, насамперед вихідцями з країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу.
У повідомленні пояснюється причина такого прохання: «У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації на території Закарпатської області та підвищенням ризику захворювань».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter