Закарпатська міліція видала на-гора расистську ініціативу

12:17, 05 листопада 2009
Права людини
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Як епідемія грипу пов`язана із вихідцями з Азії та Африки?

Міліція Закарпаття у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією просить громадян повідомляти про вихідців з Азії та Африки на вулицях.

Таке інформаційне повідомлення з’явилося на офіційному сайті Головного управління МВС України у Закарпатській області.

Керівництво ГУМВС звертається до населення регіону з проханням повідомляти про кожний факт зустрічі чи спілкування з іноземними громадянами, насамперед вихідцями з країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу.

У повідомленні пояснюється причина такого прохання: «У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації на території Закарпатської області та підвищенням ризику захворювань».

 

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