Підвищення соцстандартів поставить на коліна хіміків і металургів

Федерація металургів України і Союзу хіміків України виступають за скасування закону про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконавчий директор Федерації металургів України Сергій ПРІТОМАНОВ і президент Союзу хіміків України Олексій ГОЛУБОВ заявили сьогодні на спільній прес-конференції з головою Комітету ВР з питань промисловості, регуляторної політики і підприємництва Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, присвяченій розробці законопроекту про скасування закону про підвищення соцстандартів.

Як відзначила на прес-конференції Н.КОРОЛЕВСЬКА, протягом останнього тижня до комітету надійшли тисячі звернень від підприємців і промисловців з проханням відмінити цей закон. “Фактично український бізнес поставлено перед вибором: йти у тінь або закриватися, йти під кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати або на масові скорочення», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, в результаті ухвалення закону про підвищення соцстандартів під скорочення потраплять 18-20% працівників промислового сектора економіки, потужності підприємств скоротяться, а для продукції, що подорожчала, закриється зовнішній ринок.

У свою чергу С.ПРІТОМАНОВ відзначив, що якщо для бюджетників закон про підвищення соцстандартів не дійсний, поки відповідні зміни не внесено до Держбюджету, то для промислових підприємств – це норма прямої дії. «З першого листопада ми вимушені перераховувати тарифну сітку. Для нас тарифна сітка складається з шести-восьми розрядів. І якщо для першого розряду це підвищення на 94 грн., то для восьмого – вже на 214 грн. Ми просто не знаємо, де взяти гроші, щоб збільшити фонд заробітної плати практично на 38%», - додав він.

На думку О.ГОЛУБОВА, виконуючи закон про підвищення соцстандартів, підприємства підуть, скоріше, на масові звільнення, ніж на кримінал, яким можна вважати невиконання закону. «Автори цього популістського закону мають ще вказати, звідки здійснюватимуться виплати по безробіттю. Адже тільки у хімічній галузі кількість звільнених становитиме близько 35 тисяч осіб», - підкреслив О.ГОЛУБОВ.

Учасники прес-конференції переконані, що підвищувати соціальні стандарти слід тільки тим, хто одержує менше прожиткового мінімуму. Якщо ж підвищувати зарплату всім без винятку, то, за їх даними, додаткові витрати тільки для промисловості України становитимуть 32 млрд. 572 млн. грн., тоді як для всієї України ця цифра перевищить 128 млрд. грн. Як відзначають представники галузевих об`єднань, такого різкого підвищення заробітної плати в Україні ще не було.

«Закон про уявне підвищення соціальних стандартів зруйнує не тільки ту відносну стабільність, якій українському бізнесу вдалося досягти власними зусиллями і багато в чому завдяки прийнятим антикризовим заходам, він загрожує функціонуванню основних галузей української економіки. І якщо ми терміново не зупинимо його дію, боюся, буде пізно. Для всієї української економіки», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Підсумовуючи, вона повідомила, що 6 листопада прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО проведе робочі наради в Маріуполі (Донецька обл.) з металургами, а 14 листопада - в Сєвєродонецьку (Луганська обл.) – з представниками хімічної промисловості. Під час цих зустрічей обговорюватимуться питання функціонування галузей у зв`язку з набуттям чинності закону про підвищення соцстандартів.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань промисловості, регуляторної політики і підприємництва має намір ініціювати законопроект щодо відміни закону про підвищення соціальних стандартів.

Довідка УНІАН. 20 жовтня п.р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата: з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

25 жовтня було оприлюднено заяву Міжнародного валютного фонду, в якому МВФ висловив сподівання, що цей закон буде ветовано Президентом України.

30 жовтня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».