Ізраїль представить до німецького суду докази провини Дем’янюка

На процесі в справі Джона (Івана) ДЕМ’ЯНЮКА одним з свідків сторони звинувачення буде уряд Ізраїлю. Як пише газета The Jerusalem Post, про це офіційно заявила представник прокуратури Мюнхена.

Початок процесу заплановано на 30 листопада. Очікується, що він завершиться в травні 2010 року. За цей час заслуховуватимуть свідчення 23 свідків, передає Лента.ру.

І.ДЕМ’ЯНЮКА звинувачують у причетності до загибелі 27900 в’язнів концтабору «Собібор», у якому він працював охоронцем. У травні 2009 року його було видано Німеччині владою США.

Обвинувачуваному 89 років. У зв`язку з поганим станом його здоров`я судові засідання триватимуть не більше трьох годин на день.

У 1988 році І.ДЕМ’ЯНЮК був засуджений в Ізраїлі до страти за злочини проти людства, проте в 1993 році звинувачення з нього були зняті. Як з`ясувалося, його прийняли за іншу людину. Проте під час слідства ізраїльські власті зібрали інші докази добровільної співпраці І.ДЕМ’ЯНЮКА з нацистами.

Сам І.ДЕМ’ЯНЮК не згоден з висунутими звинуваченнями. За його словами, з 1942 по 1945 роки він сам перебував у концтаборі як військовополонений.

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