9 листопада в приміщенні Міністерства юстиції України (пров. Рильський, 10, другий поверх, зал колегій) відбудеться круглий стіл «Впровадження європейських стандартів у кримінальне судочинство».

Програма

9:00-9.30 Реєстрація учасників

9.30-10.00 Вступна промова: Микола Васильович Оніщук – Міністр юстиції України

10.00-11.00 Проект Кримінально-процесуального кодексу України: Руслан Георгійович Рябошапка – директор департаменту законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики Міністерства юстиції України

11.00-13.00 Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України учасниками круглого столу

13.00-14.00 Перерва

14.00-14.30 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання психіатричної допомоги особам, які тримаються під вартою)»: Валерія Володимирівна Лутковська – заступник Міністра юстиції України

14.30-16.00 Обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання психіатричної допомоги особам, які тримаються під вартою)» учасниками круглого столу

16.00-16.30 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування шляхом примусового годування особи згідно з постановою суду за медичними показанням»: Назар Степанович Кульчицький – керівник Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

16.30 -17.45 Обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лікування шляхом примусового годування особи згідно з постановою суду за медичними показанням» учасниками круглого столу

17.45-18.00 Закриття засідання круглого столу Валерія Володимирівна Лутковська – заступник Міністра юстиції України