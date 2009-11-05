У Росії знайшли вбивць адвоката Маркелова і журналістки Бабурової?

Слідчий комітет при прокураторові Росії пред`явив звинувачення у справі про вбивство адвоката Станіслава Маркелова і позаштатного кореспондента видавництва «Новая газета» 25-річної Анастасії Бабурової.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті при Прокуратурі Росії.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету при Прокуратурі Росії пред`явлено звинувачення уродженцям Москви Микиті ТІХОНОВУ, 1980 року народження, і Євгенії ХАСІС, 1985 року народження, у скоєнні вбивства адвоката Міжреспубліканської колегії адвокатів міста Москви Станіслава Маркелова і позаштатного кореспондента видавництва «Новая газета» Анастасії Бабурової», - сказано в повідомленні .

Наголошується, що М.ТІХОНОВА і Є.ХАСІС було затримано 3 і 4 листопада 2009 року в результаті спільних слідчо-оперативних заходів, проведених прокуратурою, ФСБ і МВС Росії.

Слідство перевіряє причетність М.ТІХОНОВА і Є.ХАСІС до скоєння інших злочинів. Зараз проводяться слідчі дії, направлені на закріплення доказів провини обвинувачуваних, зокрема призначення їм судово-психіатричні експертизи.

Сьогодні слідство клопоче перед судом про обрання щодо обвинувачуваних запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як повідомляв УНІАН, А.БАБУРОВА працювала позаштатним кореспондентом російської "Новой газеты". Журналістка дістала смертельне поранення вдень 19 січня 2009 року в центрі Москви, коли поверталася з прес-конференції разом з адвокатом С.Маркеловим. Убитий адвокат вів низку гучних справ, зокрема, він представляв інтереси постраждалих у справі про вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, був одним з адвокатів жорстоко побитого головного редактора і журналіста газети "Химкинская правда" Михайла БЕКЕТОВА. С.Маркелов вів також багато справ антифашистів і активістів громадських рухів.

А.Бабурова родом із Севастополя.