ВР внесла доповнення у закон про правові засади цивільного захисту
14:42, 05 листопада 2009Права людини
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“За” проголосувало 269 нардепів
Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення доповнень до статті 28 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 269 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Даним законом врегульовуються питання державного нагляду за безпечним веденням робіт особами, з якими не укладаються трудові договори, в органах і підрозділах цивільного захисту, та здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт особами, які працюють або проходять службу в органах, установах, підрозділах цивільного захисту МНС.
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