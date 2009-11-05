Купити землю тепер стане простіше

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку набуття прав на землю)».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 351 із 443 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено спрощення порядку набуття фізичними та юридичними особами права власності та користування на земельні ділянки із земель державної та комунальної власності, а також розширення прав землевласників та землекористувачів щодо користування ними.

Законом передбачено обмежити сферу застосування процедури погодження місця розташування об`єкта (вибору земельної ділянки), яка є стадією відведення земельної ділянки, лише випадками вилучення (викупу) земельної ділянки для суспільних потреб чи її відчуження з мотивів суспільної необхідності.

Законом встановлено порядок погодження документації із землеустрою за принципом “єдиного вікна” шляхом створення при кожній районній державній адміністрації або місті обласного значення комісії, до складу якої мають входити представники усіх органів, уповноважені погоджувати таку документацію. Встановлюється тритижневий строк розгляду цією комісією поданої документації, а також правила, за яким підставами відмови у погодженні документації може бути виключно її невідповідність закону.

Також вводиться правило, за яким визначення напрямів використання земельної ділянки в межах категорії земель є вільним (крім земель сільськогосподарського використання та земель оборони).

Законом передбачено, що в разі, коли після визнання земельних торгів такими, що не відбулись, у зв`язку із наявністю на них тільки одного покупця, на повторних земельних торгах з продажу того самого лота присутній тільки один зазначений покупець, лот може бути проданий йому за стартовою ціною. Це дозволить здійснювати продаж державної або комунальної землі (прав на них) у випадках обмеженості попиту на них зважаючи на їх низьку інвестиційну привабливість.