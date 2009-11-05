Прес-конференція на тему: “Боротьба за “крісла” у Вищій раді юстиції: загроза майбутньому української адвокатури та всього суспільства?”. На цьому тижні було оголошено відразу два з’їзди адвокатів України: перший відбувся в 2 листопада в Одесі, другий, скликаний за ініціативою київських адвокатів, заплановано на 6 листопада у Києві. Хто і як насправді «захоплює владу» у ВРЮ і як це вплине на майбутнє суддівського корпусу в Україні? Чому панування адвокатської «номенклатури» становить значну загрозу не лише для адвокатури, а й для суспільства? Делегати «одеського» з’їзду адвокатів та ініціатори «київського» з’їзду дадуть свою оцінку подіям, що відбуваються. Учасники: Сергій Коннов, адвокат, старший партнер адвокатської контори «Коннов і Созановський», президент Асоціації правників України; Тетяна Монтян, адвокат, Андрій Циганков, адвокат (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067-235-25-36. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Дата проведення: 14:30 06.11.2009