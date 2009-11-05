Рада сказала Тимошенко дозволити мітинги

Верховна Рада рекомендує Кабміну скасувати своє рішення про заборону проведення масових заходів по всій території України.

Про це йдеться в ухваленій депутатами постанові про ситуацію, що склалася у зв‘язку з епідемією грипу та пандемічного грипу А(Н1N1).

Відповідну поправку вніс регіонал Юрій Мірошниченко. Він заявив, що Кабмін порушив права громадян, ввівши таку заборону на масові заходи.

"Там, де немає пандемії, обмежувати права громадян зустрічатися з кандидатами на пост президента ми не маємо права. Дехто з кандидатів, які мають державні посади, під виглядом боротьби з пандемією чудово зустрічаються і з лікарями, і з учителями. А ті кандидати. Які в опозиції або не є представниками влади, обмежені у можливостях зустрічатися", - сказав він.

Водночас декілька інших депутатів обурилися тим, що Мірошниченко турбується про те, що кандидати у президенти не зможуть агітувати, а не про здоров’я громадян.

На це регіонал заявив: "Я дбав не про права кандидатів зустрічатися з виборцями, а про права виборців зустрічатися з кандидатами".

Українська правда