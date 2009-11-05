Троє столичних адвокатів заявляють про тортури в Київському СІЗО

Адвокати ув’язненого Юрія БЕКЕТОВА, який утримується у Київському СІЗО, заявляють про ненадання медичної допомоги їхньому підзахисному, що у практиці Європейського суду з прав людини прирівнюється до застосування тортур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили адвокати Ілля МОГИЛА, Олег ВЕРЕМІЄНКО та Володимир ГРЕЧАНОВСЬКИЙ на прес-конференції в Києві.

Зокрема, як розповів адвокат Ю.БЕКЕТОВА І.МОГИЛА, його підзахисний, який страждає на тяжку форму пупкової грижі, повідомив, що отримав тілесні ушкодження від співробітників міліції ще до того, як потрапив до СІЗО. Відповідно адвокат заявив клопотання слідчому про проведення судово-медичної експертизи, за наслідками якої були встановлені легкі тілесні ушкодження. «На мою думку, судово-медична експертиза не була об’єктивною і повною, у зв’язку з цим я подав клопотання про призначення додаткової судово-медичної експертизи, так як Юрій БЕКЕТОВ поскаржився на серйозні болі в зоні пупка, які виникли після того, як він був побитий. Йому наносили удари ногами в зону пупкового отвору», - сказав І.МОГИЛА. Проте, за словами адвоката, до цього часу відповідна перевірка не була проведена, а його скарги розглядалися формально.

Як зазначив І.МОГИЛА, разом з родичами адвокати домоглися госпіталізації Ю.БЕКЕТОВА в спецвідділення лікарні швидкої медичної допомоги. Всього, за словами адвоката, поки Ю.БЕКЕТОВ перебував в СІЗО, він лежав у цій лікарні двічі, але жодного разу не отримав допомоги у належному обсязі. «Не отримував медичної допомоги він з тієї простої причини, що в разі, якби його прооперували, могли б випливти негативі наслідки і була б встановлена причина, через яку він був прооперований», - сказав І.МОГИЛА. На думку О.ВЕМІЄНКА, Ю.БЕКЕТОВА виписали з лікарні передчасно, оскільки, згідно із наказом МОЗ, якби він пролежав із такими травмами 21 день, була б порушена кримінальна справа за фактом нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості і «хтось із співробітників МВС сів би у в’язницю».

Крім того, захист обвинуваченого розповідає, що до Ю.БЕКЕТОВА викликали швидку допомогу і під час судового засідання. За їхніми словами, лікарі рекомендували негайну госпіталізацію в стаціонар будь-якого медичного закладу і проведення хірургічної операції, оскільки у підсудного була діагностовано підвищена температура, а з рани витікав гній. «В пуповинній зоні свищ (отвір) три сантиметри діаметром, із отвору – гнійне виділення с гнилистим запахом», - сказано у довідці швидкої медичної допомоги від 22 жовтня, копію якої передано УНІАН.

«Це був перший виїзд швидкої допомоги, він не допоміг. Фактично людину залишили гнити в СІЗО у прямому значенні цього слова», - сказав О.ВЕРЕМІЄНКО. За його словами, після другого виклику швидкої на наступне судове засідання 29 жовтня та повторної рекомендації до екстреної госпіталізації, цього, тим не менше, знову не було зроблено.

Вичерпавши можливі правові засоби захисту, київські адвокати звернулися до Європейського суду з прав людини. 30 жовтня голова палати, до якої була передана справа, у пріоритетному поданні постановив, щоб «органи влади України забезпечили негайне переведення заявника до лікарні або іншого лікувального закладу, де він матиме змогу отримати лікування, якого потребує стан його здоров’я». Проте, за інформацією адвокатів, Ю.БЕКЕТОВА навіть після цього досі не було госпіталізовано.

Водночас начальник Київського СІЗО Сергій СТАРЕНЬКИЙ зазначив, що Ю.БЕКЕТОВУ надавалася уся необхідна медична допомога, регламентована законодавством, зокрема, ув’язнений неодноразово оглядався лікарями медичної частини СІЗО та консультантами, проходив амбулаторне, стаціонарне лікування в медичній частині установи та закладах МОЗ України. «За вимогою БЕКЕТОВА ми намагалися госпіталізувати його до лікарні швидкої медичної допомоги, або каретами швидкої допомоги, або своїми силами, оскільки пан БЕКЕТОВ дуже про це просив і вимагав. Лікарі відмовлялися це робити, тому що його реальний стан вони оцінювали як, м’яко кажучи, не страшний. Є довідки лікарів, у яких ідеться про те, що наявну рану треба обробляти мазями і робити перев’язки. Ні про яке оперативне втручання мова не йшла і коли його оглядали хірурги», - сказав С.СТАРЕНЬКИЙ. Також, за його словами, після отримання припису Європейського суду з прав людини адміністрація СІЗО пропонувала Ю.БЕКЕТОВУ госпіталізацію у лікарню швидкої допомоги, однак той відмовився, що зафіксовано на відео.

За словами О.ВЕРЕМІЄНКА, його підзахисний відмовився через те, що йому запропонували госпіталізацію в лікарню швидкої допомоги, в якій його двічі недолікували і якій він більше не довіряє, в той час як адвокати просили дозволу госпіталізувати Ю.БЕКЕТОВА в 6-ту міську клінічну лікарню. Адвокати ув’язненого просять надати йому невідкладну допомогу, оскільки, за їхніми даними, стан здоров’я Ю.БЕКЕТОВА може значно погіршитися.