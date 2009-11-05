У Львові відбудеться Школа судового репортажу

4-5 грудня 2009 року Львівське юридичне товариство запрошує журналістів локальних медіа для участі у Школі судового репортажу.

В рамках Школи учасники здобудуть знання та навики щодо особливостей проведення судових репортажів, участі журналістів у судових процесах, проведення аудіо-, фото- та відеозаписів судових процесів, підготовки процесуальних документів, аналіз кейсів із проведених судових репортажів, виокремлення ознак судових репортажів, які відрізняють їх від інших жанрів, практикуми судових репортажів.

Навчання проводитимуть досвідчені тренери, працівники судових органів, юристи-практики, фахівці у галузі медіа.

Формат Школи: тренінг із використання активних методик за циклом "Колба". Тривалість навчання – два дні (4 навчальні блоки та практикуми).

До участі запрошуються журналісти локальних медіа України. Для цього претендентам необхідно надіслати мотиваційний лист на адресу електронної пошти товариства: tov.lviv.@gmail.com до 26 листопада 2009 року.

У листі на бланку засобу масової інформації із підписом головного редактора необхідно вказати досвід професійної роботи претендента у ЗМІ, а також обґрунтувати потребу в удосконаленні знань у сфері судових репортажів.

Запрошення для участі у Школі будуть надіслані не пізніше 30 листопада 2009 року.

Організатори оплачують проживання учасників, харчування, відшкодовують вартість проїзду в купейному вагоні. Вартість проїзду відшкодовується тільки за наявності зворотних квитків та ідентифікаційного номеру і тільки тим учасникам, що були присутніми на всіх заняттях Школи.

Захід проводиться Львівським юридичним товариством у партнерстві з Інформаційно-правовим Центром "Наше право", Колегією громадських експертів і консультантів та Юридичною фірмою "АСПЕКТ" за підтримки програми "Засоби масової інформації" Міжнародного фонду "Відродження".

Контактна інформація:

Львівське юридичне товариство

e-mail: tov.lviv.@gmail.com

тел./факс: 0(32) 236-70-49