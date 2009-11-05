Справу міліціонерів, які запроторили до в'язниці невинну жінку, передано до суду

Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України завершило розслідування і передало до суду кримінальну справу стосовно 5 правоохоронців, які сфальсифікували справу незаконно засудженої Світлани Зайцевої.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, вказані працівники правоохоронних органів притягуються до кримінальної відповідальності за перевищення влади, службові підроблення і примушування шляхом незаконних дій до давання завідомо неправдивих показань громадянкою С.Зайцевою, внаслідок чого її було незаконно засуджено за вбивство.

Кримінальну справу було порушено за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 373 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2000 року прокуратурою одного з районів Макіївки Донецької області було порушено кримінальну справу за звинуваченням С.Зайцевої за фактом навмисного вбивства, відповідно до якого обвинувачена була засуджена до 7 років 6 місяцям позбавлення волі.

Пізніше були встановлені дійсні винні у справі С.Зайцевої. За її незаконне притягнення до кримінальної відповідальності прокурору, котрий здійснював нагляд за розслідуванням кримінальної справи, затвердив обвинувальний висновок та особисто підтримував звинувачення в суді, була оголошена догана, він був звільнений з органів прокуратури.

Після виходу на свободу 28-річна С.Зайцева померла від туберкульозу, залишивши сиротами трьох дітей.

У листопаді 2007 року суд у Донецьку присудив стягнути з держбюджету на користь матері померлої відшкодування в сумі 525 тис. грн. на користь трьох неповнолітніх дітей С.Зайцевої.

За неналежну організацію та участь у розгляді справи С.Зайцевої в суді заступнику прокурора області і начальникові відділу наказом прокурора Донецької області були оголошені догани.

У листопаді 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав генпрокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ листа, в якому вимагав інформувати громадськість про притягнення до відповідальності посадовців, винних у незаконному засудженні С.Зайцевої.

Генпрокуратура притягнула до відповідальності слідчого, що сфальсифікував справу С. Зайцевої.