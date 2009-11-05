ЮНІСЕФ та Мін‘юст спільно інформуватимуть про права дитини

Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Міністерство юстиції України ухвалили спільне звернення щодо поширення в країні інформації про права дитини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, звернення прийнято з нагоди відзначення у 2009 році 20-річчя Конвенції ООН про права дитини - першого міжнародного договору, що встановлює міжнародні стандарти захисту прав та інтересів дітей.

З українського боку документ підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК, з боку ЮНІСЕФ – голова Представництва Юкіе МОКУО.

Міністерство юстиції та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні в рамках правоосвітньої діяльності домовилися поширювати через територіальні органи юстиції інформацію про Всесвітній день дитини, що відзначається 20 листопада. У рамках угоди досягнуто домовленості про проведення правоосвітніх та правороз’яснювальних заходів в навчальних закладах та через засоби масової інформації, використовуючи інформаційний пакет з друкованих та мультимедійних матеріалів про права дитини, розроблений ЮНІСЕФ.

Як повідомлялося, Конвенція про права дитини була прийнята резолюцію 44/25 Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1989 року. Конвенція ООН про права дитини - це угода між країнами, в якій записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей. Цей особливий документ був ратифікований 193 країнами світу. У 2009 році світова спільнота відзначає 20-річчя підписання Конвенції ООН про права дитини.

Підписавши Конвенцію ООН про права дитини, Україна взяла на себе ряд зобов’язань з покращення добробуту дітей. Ця Конвенція була ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року та набула чинності для України 27 вересня 1991 року. Крім того, у 2003 та 2005 роках відповідно український Парламент ратифікував два факультативних протоколи до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії та щодо участі у збройних конфліктах, які з того часу стали частиною національного законодавства.