У Польщі повертаються в ефір україномовні «Теленовини»

У Польщі після тримісячної перерви повертається в ефір єдина україномовна інформаційна програма «Теленовини». Про це нещодавно повідомила газета польських українців «Наше Слово». Як інформує відповідальний редактор передачі Андрій Вархіл, «вона буде виходити в ефір до кінця грудня, а що далі – не відомо». Не зрозуміло також, як сталося, що програму привернули, бо, як стверджує редактор, «просто надійшло рішення зверху, що має транслюватися черговий випуск програми, і все, без жодних пояснень».

Водночас треба наголосити, що трансляцію передачі скорочено з 25 до 12 хвилин. Очевидно, що це призведе до зменшення кількості матеріалу в одному випуску, проте формат «Теленовин» залишається без змін. Зокрема у жовтневому випуску планується репортаж із VI з’їзду Об’єднання Українців у Польщі, що відбувся у Перемишлі.

Таким чином, кампанія протесту, що її у зв’язку із закриттям програми організували й провели наші земляки у Польщі та окремі діячі і сили в Україні дала хоч якийсь результат. Одразу ж зазначимо, що солідарність із «Теленовинами» висловили далеко не більшість вітчизняних медійників і політиків.

Нагадаємо, звернувся до польської влади заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, який у листі до Віце-маршалка Сейму Республіки Польща пана Єжи Шмайдзінського, акцентував на необхідності «збереження програми українських новин на Польському публічному телебаченні TVP, що відповідатиме духу добросусідського ставлення до прав української діаспори на території Польщі». Про доцільність продовження виходу у світ програми «Теленовини» йшлося у зверненні голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Анни Герман до депутатів польського Сейму. З проханням виступити на боці української громади Польщі та захистити їх права до мерів Ряшева, Кракова, Лодзя, Вроцлава, Перемишля та Любліна звертався міський голова Львова Андрій Садовий. З-поміж політичних сил на закриття української програми відредагувало ВО «Свобода» та його лідер Олег Тягнибок.

Основний ж тягар, пов’язаний із намаганнями відновити ефір «Теленовин» взяли на себе українці Польщі. За відносно короткий час було зібрано 40 тисяч підписів під заявою на захист програми «Теленовини». На сьогодні достеменно не відомо, якою буде подальша доля «Теленовин» У листі до голови ОУП Петра Тими, директор підрозділу польського публічного телебачення, відповідальний за підготовку інформаційних програм Я.Пінський пояснив закриття програми малою популярністю та необхідністю економити кошти.

За його даними, середня аудиторія програми, котра виходить першої суботи на початку кожного місяця на каналі TVP info понад 140 тис. глядачів, а вартість підготовки одної програми трохи менше 5 тис. доларів за нинішнім курсом 2,9 злотих за долар. Умовою відновлення показу програми пан Пінський назвав знаходження українцями спонсорів, серед яких, як джерело, вказав програми допомоги Євросоюзу. Він також повідомив, що Agencja Informacji TVP планує забезпечувати інформаційні потреби нацменшин, в тому числі українців у наступному телевізійному сезоні, що починається восени, «в більш ефективний спосіб», але при цьому не пояснив деталей.

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