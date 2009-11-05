6 листопада - 10-00 - Під головуванням міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія Павленка відбудеться засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства. Питання: Обговорення та затвердження щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні за підсумками 2008 року „Реалізація права дитини на виховання в сім’ї”; Про підготовку та відзначення 20-ї річниці прийняття Конвенції ООН про права дитини (вул. Десятинна, 14, кімн. 319, конференц-зал третього поверху). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 289-95-05, 289-02-00, 067- 319-419-5.