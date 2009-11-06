У Рівному вшанували пам’ять 17 тисяч євреїв, розстріляних нацистами

У Рівному урочисто вшановано пам’ять євреїв, розстріляних на околиці обласного центру нацистами під час Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, 68 років тому, в урочищі Сосонки, що на околиці міста, протягом двох діб окупанти розстріляли 17,5 тис. євреїв, яких сюди звозили з рівненського гетто. На той час кількісно це була майже половина жителів Рівного. Трагедію у Сосонках історики прирівнюють до трагедії Бабиного Яру.

Нині про ці криваві події рівнянам та гостям міста нагадують меморіальний комплекс, споруджений на місці трагедії, експозиція в обласному краєзнавчому музеї та розповіді тих, хто дивом уцілів від фізичного знищення.

Як повідомила журналістам начальник відділу культурно-освітніх програм фонду "Хесед-Ошер” Дарія ЄФІМЕНКО, дітей, дорослих та літніх людей - усіх зібрали вранці 5 листопада 1943 року і під конвоєм з собаками колоною погнали в урочище Сосонки.

“Розстріли тривали без перерви дві доби. Щоб не зупинятися вночі - нацисти встановили прожектори, якими освітлювали урочище. Змінювалися лише кати, які стомлювалися стріляти”, - зазначила Д.ЄФІМЕНКО.