Конкурс на участь у семінарі навального курсу «Школа – територія прав людини» для адміністраторів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

Оголошується конкурс на участь у першому семінарі навального курсу «Школа – територія прав людини» для адміністраторів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини спільно з Норвезьким Гельсінським Комітетом за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».

До участі у конкурсі запрошуються представники (директор і один вчитель) загальноосвітніх навчальних закладів, які готові розвивати підходи до управління школою, організації навчально-виховного процесу на принципах прав людини і демократії.

Семінар є складовою навчального курсу, в якому матиме змогу взяти участь школа. Заходи навчального курсу відбуватимуться протягом 2 років. Курс включає наступні етапи:

І. Навчальна підготовка в рамках семінару для вчителів і директорів шкіл та наступна робота на базі школи щодо розвитку підходів до організації навчально-виховного процесу у власній школі на принципах прав людини та демократії;

ІІ. Напрацювання пропозицій щодо розвитку підходів до управління школою, організації навчально-виховного процесу на принципах прав людини і демократії та вироблення таких управлінських моделей (другий семінар);

ІІІ. Обмін досвідом з колегами з інших країн через взаємні візити.

Семінар проходитиме з 18 по 22 листопада 2009 року.

Претенденти на участь у семінарі мають бути готові брати активну участь у всіх етапах навчального курсу. Участь у всіх навчальних заняттях та виконання завдань в дистанційному режимі є обов’язковою умовою.

Місце проведення семінару: санаторій «Журавушка», с. Пухівка, Броварський район, Київська область.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників, витрати на проїзд до місця проведення й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.

Для участі у конкурсі необхідно:

По-перше: Зареєструватись індивідуально директору і вчителю на участь у навчальних заходах програми та дочекатись підтвердження реєстрації ваших кандидатур на вказану вами адресу електронної пошти.

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у навчальних заходах програми можна у два способи:

1) заповнити реєстраційну анкету он-лайн за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1227111845;

2) завантажити формуляр реєстраційної форми у форматі MS WORD за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/files/docs/1257328010.doc (можна також отримати форму електронною поштою від організаторів, звернувшись із запитом) та надіслати за контактами організаторів у зручний для вас спосіб (e-mail, факс або пошта).

По-друге: Надіслати організаторам а) лист від навчального закладу, що підтверджує готовність школи брати участь у всіх етапах та заходах Курсу, б) коротку інформацію (до однієї сторінки) про навчальний заклад .

Представники школи вважаються зареєстрованими, а документи прийнятими на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.

Контакти організаторів для надсилання документів, реєстраційних форм (у разі заповнення у форматі MS WORD), отримання додаткової інформації:

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com

Факс: (0462) 774-110

Поштова адреса: а/с 79, Чернігів, 14000

Контактна особа:

Альона Шешеня (моб. тел.: +380509436304)

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17.00, 11 листопада 2009 року. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 13 листопада 2009 року.