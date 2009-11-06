Конкурс на участь у семінарі навального курсу «Школа – територія прав людини» для адміністраторів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
Оголошується конкурс на участь у першому семінарі навального курсу «Школа – територія прав людини» для адміністраторів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини спільно з Норвезьким Гельсінським Комітетом за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».
До участі у конкурсі запрошуються представники (директор і один вчитель) загальноосвітніх навчальних закладів, які готові розвивати підходи до управління школою, організації навчально-виховного процесу на принципах прав людини і демократії.
Семінар є складовою навчального курсу, в якому матиме змогу взяти участь школа. Заходи навчального курсу відбуватимуться протягом 2 років. Курс включає наступні етапи:
І. Навчальна підготовка в рамках семінару для вчителів і директорів шкіл та наступна робота на базі школи щодо розвитку підходів до організації навчально-виховного процесу у власній школі на принципах прав людини та демократії;
ІІ. Напрацювання пропозицій щодо розвитку підходів до управління школою, організації навчально-виховного процесу на принципах прав людини і демократії та вироблення таких управлінських моделей (другий семінар);
ІІІ. Обмін досвідом з колегами з інших країн через взаємні візити.
Семінар проходитиме з 18 по 22 листопада 2009 року.
Претенденти на участь у семінарі мають бути готові брати активну участь у всіх етапах навчального курсу. Участь у всіх навчальних заняттях та виконання завдань в дистанційному режимі є обов’язковою умовою.
Місце проведення семінару: санаторій «Журавушка», с. Пухівка, Броварський район, Київська область.
Організатори забезпечують проживання та харчування учасників, витрати на проїзд до місця проведення й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).
Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору.
Для участі у конкурсі необхідно:
По-перше: Зареєструватись індивідуально директору і вчителю на участь у навчальних заходах програми та дочекатись підтвердження реєстрації ваших кандидатур на вказану вами адресу електронної пошти.
Зареєструвати свою кандидатуру на участь у навчальних заходах програми можна у два способи:
1) заповнити реєстраційну анкету он-лайн за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1227111845;
2) завантажити формуляр реєстраційної форми у форматі MS WORD за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/files/docs/1257328010.doc (можна також отримати форму електронною поштою від організаторів, звернувшись із запитом) та надіслати за контактами організаторів у зручний для вас спосіб (e-mail, факс або пошта).
По-друге: Надіслати організаторам а) лист від навчального закладу, що підтверджує готовність школи брати участь у всіх етапах та заходах Курсу, б) коротку інформацію (до однієї сторінки) про навчальний заклад .
Представники школи вважаються зареєстрованими, а документи прийнятими на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.
Контакти організаторів для надсилання документів, реєстраційних форм (у разі заповнення у форматі MS WORD), отримання додаткової інформації:
E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com
Факс: (0462) 774-110
Поштова адреса: а/с 79, Чернігів, 14000
Контактна особа:
Альона Шешеня (моб. тел.: +380509436304)
Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17.00, 11 листопада 2009 року. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 13 листопада 2009 року.