Конференція "Журналістські розслідування в Україні та Європі: стан, досягнення та перспективи розвитку"

В рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна» Інститут розвитку регіональної преси (ІРРП) проводить дводенну конференцію «Журналістські розслідування в Україні та Європі: стан та перспективи розвитку», яка відбудеться 28-29 листопада 2009 року у Києві в готельному комплексі «Джерело» (Пуща-Водиця).

Мета конференції – зібрати журналістів, які мають досвід проведення розслідувань, для обміну досвідом, спілкування, обговорення проблем, з якими стикаються журналісти в процесі проведення розслідувань, і таким чином сприяти утворенню мережі журналістів-розслідувачів в Україні.

Повністю за рахунок організаторів Конференції запрошено більше 100 учасників, які брали участь в навчальних та грантових програмах ІРРП. Ці учасники отримали особисті запрошення. Проте ми маємо намір залучити до участі у конференції інших журналістів, які мають досвід у сфері проведення журналістських розслідувань.

Додаткова інформація на нашому сайті або у доданих файлах.

Усі журналісти, які бажають взяти участь у Конференції журналістів-розслідувачів мають надіслати заповнену реєстраційну форму на адресу konf@irrp.org.ua до 16 листопада 2009 року.

Додаткові запитання ви можете поставити за номером 067-547-2233.

За наявності вільних місць ми підтвердимо додаткові запрошення до 20 листопада. При цьому – участь у Конференції є безкоштовною, учасники за додатковими запрошеннями матимуть змогу відвідати всі засідання, отримати всі роздаткові матеріали, взяти участь у обідах та кава-паузах.

Компенсація проїзду та проживання в готелі «Джерело» для додаткових учасників буде здійснюватись тільки за умови наявності коштів у організаторів, про що буде повідомлено кожному запрошеному особисто.

Проект „Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні „Гідна Україна” (www.action-msi.org.ua) реалізує компанія Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (АМР США) та Міжнародної корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС).