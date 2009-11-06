Прес-конференція на тему: "Протидія маніпуляціям з соціологічними даними на президентських виборах 2010р."

9 листопада - 11-00 - Прес-конференція на тему: "Протидія маніпуляціям з соціологічними даними на президентських виборах 2010р.". Учасники: директора ОО "Фонд громадської безпеки" Василь Стадник, експерт фонду Юрій Гавріленко, гендиректор КМІС Володимир Паніотто, директор Research & Branding Group Євген Копатько, заст.директора соціологічної служби Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Михайло Міщенко, директор Центру соціальних експертиз і прогнозів Інституту соціології НАН України Юрій Привалов, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ілько Кучерів, глава правління КИУ Олександр Черненко. Організатор - ОО "Фонд громадської безпеки" («Інтерфакс-Україна», вул. Рейтарська, 8/5-а).

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