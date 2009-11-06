Підвищення мінімальних зарплат скасують через Конституційний суд?

50 депутатів Верховної ради оскаржили у суді підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

До Конституційного суду України (КСУ) 5 листопада надійшло конституційне подання 50 депутатів Верховної ради щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Згідно з регламентом КСУ, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат суду.

Нагадаємо, Верховна рада 20 жовтня прийняла закон про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, внесений на розгляд парламенту Блоком Литвина.

Законом пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу у розмірі з 1 листопада 2009 року - 701 грн, з 1 січня 2010 року - 825 грн, з 1 квітня - 839 грн, з 1 липня - 843 грн, з 1 жовтня - 861 грн, з 1 грудня - 875 грн.

Документ також передбачає встановлення такого розміру мінімальної заробітної плати: з 1 листопада 2009 року - 744 грн, з 1 січня 2010 року - 869 грн, з 1 квітня - 884 грн, з 1 липня - 888 грн, з 1 жовтня - 907 грн, з 1 грудня - 922 грн.

Після прийняття закону Кабмін неодноразово закликав президента накласти на нього вето, мотивуючи свою вимогу тим, що державний бюджет не витримає незапланованих надмірних навантажень і підвищення зарплат загрожує економічним колапсом, проте Віктор Ющенко поставив свій підпис під цим документом.

У відповідь керівник Міністерства фінансів Ігор Уманський заявив, що Мінфін запропонує уряду ігнорувати закон про підвищення соціальних стандартів.

За розрахунками Мінфіну, загальна сума додаткових витрат для реалізації норм даного закону складе 8,1 млрд грн до кінця 2009 року і 71,3 млрд грн у 2010 році.

ТСН