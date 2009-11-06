В Україні засвітять свічку за жертвами Голодомору

28 листопада відбудеться всеукраїнська акція «Засвіти свічку», приурочена до Дня пам`яті жертв голодоморів. У всіх навчальних закладах України проведуть «Урок пам’яті», також відбудуться тематичні виставки та скорботні заходи. Про це йдеться в указі Президента України Віктора Ющенка від 2 жовтня 2009 року.

О 16.00 того ж дня оголосять хвилину мовчання на вшанування пам`яті жертв геноциду українського народу, зупинивши на цей час роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів, - повідомляє ZAXID.NET .

Крім того, уряд має передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» кошти на спорудження у місті Києві другої черги Державного музею «Меморіал пам`яті жертв голодоморів в Україні», а також на здійснення Українським інститутом національної пам`яті досліджень проблем голодоморів в Україні.

Також Віктор Ющенко доручив уряду продовжити роботу з проектування та спорудження пам`ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років у місті Вашингтоні (Сполучені Штати Америки), а також вивчення питання щодо можливості встановлення відповідних пам`ятників та пам`ятних знаків в інших іноземних державах.

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