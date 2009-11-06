Верховна Рада встановила дискримінацію за мовною ознакою?

Правозахисники критично оцінюють ухвалення Верховною Радою України Закону “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості”.

Зокрема, як повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини, парламент не врахував жодної пропозиції УГСПЛ.

Так, вказаним документом передбачається встановлення кримінальної відповідальності за дискримінацію за мовною ознакою. Водночас, на думку правозахисників, такі зміни в законі можуть призвести до маніпуляцій "сумнозвісним мовним питанням".

Як зазначають в УГСПЛ, під загрозою може опинитися діяльність видань, які публікуються українською або російською мовами, бо, спираючись на змінений закон, до них може звернутися автор, що пише, наприклад, румунською. "При отриманні відмови надрукувати текст мовою оригіналу, цей самий автор зможе звернутися до суду, аби довести дискримінацію за мовною ознакою. І матиме шанс довести", - вважають правозахисники.

Також, на їхню думку, прийняття зазначеного закону створить колізію з іншими законодавчими актами. "Зокрема, в Адміністративному кодексі закріплено, що адміністративний процес ведеться державною мовою. Проте, наприклад, російськомовний громадянин зможе, спираючись на статтю Кримінального кодексу, вимагати проведення процесу російською. Страшного тут нічого немає, але яким законом користуватися суддям?" - зауважують в УГСПЛ.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості”.

Законом передбачено, що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, - караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, - караються штрафом від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки