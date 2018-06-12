Олена Полюхович: діти не розуміють, чому одне й те саме вони повинні розповідати то одному дядькові, то іншому

Що нового в справі про педофілів, яка наробила ще зовсім недавно стільки галасу? З цим питанням ми звернулися до матері постраждалих дітей Олени Полюхович.

МЕНЕ ПОПЕРЕДИЛИ, ЩО Я ПОВИННА ВІДМОВИТИСЯ ВІД АДВОКАТА

Олена, що нового в справі про педофілів? Чи проходять слідчі дії?

Кілька днів тому, після того, як справу передали до Генпрокуратури, поновилися слідчі дії. До цього, коли справу передавали з МВС, була перерва.

А слідчі дії, які раніше проводила група МВС, підтверджують сказане вами щодо депутатів?

Я не знаю, чи маю я право відповідати на це питання. Скажу так: ці слідчі дії не дають підстави припиняти справу в частині причетності до нього народних депутатів України.

Під час слідства ви були на тій квартирі, де нібито проводилися оргії?

Так. Іноді я залишалася на сходовому майданчику, а замість мене в квартирі був присутній мій адвокат. Розумієте це неймовірно складно. Знову туди заходити, знову це чути.

Позавчора ввечері в головному слідчому управлінні прокуратури після слідчих дій мені сказали, що я повинна відмовитися від свого адвоката. Я не розумію юридичних тонкощів, але розмова була такою, що питання вирішене, мене ставлять перед фактом. Думаю, в цій історії всі якось забули про дітей. Адже у нас за весь час змінилося більше десяти слідчих, і мої діти не розуміють, чому одне й те саме вони повинні розповідати спочатку одному дядькові, потім – другому, потім – третьому. Я не хочу міняти адвоката. По-перше, до нього звикли мої діти. Вони вірять йому, називають його на «ти», він став їм другом. По-друге, з квітня, коли почалася вся ця історія, Андрій (Циганков) дуже підтримував мене, повторюючи, що слідчі не повинні бачити тебе заплаканою. Якщо ти розклеїшся, зламаєшся, то станеш для них матеріалом. По-третє, в професійному плані він виправдав всі мої очікування. Я пам`ятаю, як подзвонила йому вперше вся заплакана, на межі зриву. Він витягав мене з депресії. Ми крок за кроком проходили цей шлях. Якщо політики з такою неймовірною силою намагаються його вибити із справи, це означає, що він професіонал. А я не хочу стати для них розмінною монетою.

Олено, а те, що адвокатів звинувачують в здирстві, вас не примушує замислитися над їх «сумлінністю»?

Ні. Я читала розшифровки їх бесід з народними депутатами, викладені в Інтернеті. Мені здається, вони тільки підтверджують, що нардепи «там» були, і в якій саме якості...

КОЛИ ДІТИ ПОБАЧИЛИ, ЩО Я БИТИМУСЯ ЗА НИХ, ПОКИ БУДУ ЖИВА, – ВОНИ РОЗПОВІЛИ МЕНІ ВСЕ

...Коли я вперше почула про це від доньки, я викликала міліцію, щоб та забрала чоловіка. Чоловіка забрали, але за деякий час відпустили. Адже я тоді не знала, що спочатку потрібно провести тривале слідство. Спочатку думала, що, як у кіно, винні опиняються за ґратами через півгодини. Але того вечора, коли я вперше дізналася про це, я, забравши дітей і кота, пішла жити до знайомих. А коли діти побачили, що я битимуся за них, поки буду жива, – вони розповіли мені все.

Ми довго говорили про вас з людьми з оточення Луценка. Міліція двічі відмовляла в порушенні справи. Мені сказали, що коли вперше ви прийшли подавати заяву, ви просто не вказали там чогось такого, за що можна було порушувати справу. За звичайний прояв батьківської ласки не порушують справи...

Це не зовсім так. Я не можу розголошувати всього – адже це матеріали слідства. І не переказуватиму, як переді мною закривалися двері райуправлінь. Я можу тільки сказати, що спочатку, в процесі подання першої заяви були підстави дати нам направлення до лікарів, на судмедекспертизу. А ми змогли потрапити до лікарів, доклавши максимум зусиль, всіма доступними нам методами.

Скажіть, а чому дані ваших лікарів, які підтвердили, що діти постраждали, відрізнялися від першого акту судмедекспертизи, проведеної за направленням МВС?

Вони не відрізнялися.

Але міністр внутрішніх справ, сказав, що спочатку дані судмедэкспертів не підтвердили ваших заяв.

Міністр внутрішніх справ розповів у парламенті, що сім місяців він розслідував справу, але, здається, сам він навіть не став з нею знайомитися перед тим, як звітувати в парламенті. Він весь час щось плутав, то місце дії, то період. Зате пізніше розповів в ефірі, що діти усиновлені.

А народний депутат України – фігурант справи – вимагав, щоб мене притягли до відповідальності. Говорив, що якщо зі мною розбереться міліція, то готовий забрати моїх дітей.

Я ХОЧУ, ЩОБ МІЙ ЧОЛОВІК ЖИВ

Навіть людям, які дуже симпатизують вам, важко повірити, що імена нардепів, нібито причетних до оргій, спливли, коли вам подзвонили ув’язнені з СІЗО і сказали, що ваш чоловік розповідає неймовірні речі. Саме такою була одна з версій...

Не все, що з`являлося в Інтернеті, було правдою. Мені справді один раз подзвонили з тюремної камери. Але зі мною говорили так ввічливо і так співчутливо, що мені на думку не могло прийти, що це ув’язнені. Мені представилися, що дзвонять з СІЗО, запитали про наші справи, потім сказали, чи правда те, в чому звинувачують чоловіка. Я навіть подумала, що це охоронці. Сказали, що це ув’язнені. Тоді я відповіла: дякую за дзвінок, але, будь ласка, хай він буде живий. Вони кажуть: звісно, ви не хвилюйтеся, ми ж не бандити.

Зізнаюся, я б і сама не подумала, що можу говорити із злочинцями.

...Я хочу, щоб він (чоловік) жив. Він перетворив наше життя на пекло. Хай живе з усім цим – так, як живемо з цим ми.

Мені було дивно, що Вітя Уколов найняв моєму чоловікові адвоката. Вітя був його другом, свідком на весіллі з його боку. Але він ніякий мені не кум, він не хрестив дітей. Скажу чесно, коли я дізналася, що він найняв йому адвоката, я хотіла йому подзвонити і сказати: «Вітя, давай побачимося. Я просто покажу тобі довідку, яку видали після його арешту. Адже там медичні свідчення». Був би він другом, він би сам набрав мене і запитав: «Лєнка, що за дурдом у вас там відбувається?» Але паралельно я замовила у нашого Інтернет-провайдера трафіки. Я як користувач можу запитати таку інформацію. Одержала трафіки, IP-адреси. І я зрозуміла, що у Дмитра було таке паралельне життя. Я розуміла, що свої потреби він не міг би задовольняти раз на півроку. Я розуміла, що має бути ще щось. Далі ситуація з адвокатом почала розвиватися цікаво, один адвокат пішов. Здавалося, він пішов, усе довідавшись. Зате з`явився інший. Я говорила з представником адвоката (Багірова) Макаром Барилом. Той просто почав мені загрожувати.

Уколов у мене вдома не бував. Але адвоката найняв.

Я роздрукувала фото (депутата) і запитую дитину: ти його знаєш? Він: так, це дядя Вітя, знаю так і так. Потім я роздрукувала всі фото нардепів з сайту Верховної Ради, оскільки дитина не могла довго сидіти зі мною поряд і дивитися це на сайті, і почала показувати йому. Отак все і дізналася. Мій син каже: мама, тобі треба бути міліціонером.

Олено, ви у вельми непростій ситуації. З одного боку, є політики, які хочуть звинуватити вас у чому завгодно, щоб відвести від себе увагу громадськості, з іншого – опозиція, яка готова топити своїх опонентів будь-якими методами...

Ви не уявляєте, як я не хотіла розголосу. Мені і моїм дітям це не потрібно. Але справа стояла в мертвій точці, тому я звернулася до політиків.

Якщо чесно, чекала, що мені відповість Юлія Тимошенко. А тепер я постійно зазнаю тиску... То мені говорять – ти даватимеш свідчення до ранку. Це коли адвокатів звинуватили в здирстві. Вчора заявили, що я повинна відмовитися від одного з них. Зараз ми живемо під охороною, в будинку чужі люди, і я сама навіть сміття не можу винести.

Мені потрібно пережити все це. Навряд чи комусь спаде на думку, що я працюю на якогось кандидата... На щастя, зі мною є люди, які люблять, рідні мені. Іноді я впадаю в хандру і прошу їх залишити мене – з усіма моїми проблемами. Але вони не йдуть і залишаються поряд.

Лана Самохвалова