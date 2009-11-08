Прес-конференція «Дотримання прав дітей національних меншин в Україні: проблеми і перспективи»

До Міжнародного дня толерантності 16 листопада Фонд «Відкрита політика» за підтримки Посольства Швейцарії в Україні проводить прес-конференцію «Дотримання прав дітей національних меншин в Україні: проблеми і перспективи», на якій будуть презентовані результати соціологічного дослідження. Прес-конференція відбудеться в приміщенні Укрінформу за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16. Початок об 11.00. Акредитація за тел. : (044) 253 21 39.