Білоруські опозиціонери облили Леніна зеленою фарбою

У Новогрудці (Гродненська область, Білорусь) в ніч на 7 листопада був облитий зеленою фарбою пам`ятник Леніну.

Як повідомив БелаПАН один зі співголів партії "Білоруська християнська демократія" (БХД) Павло Северинець, за підозрою в здійсненні цієї акції були затримані члени БХД Дарина Бахур і Юрій Казак.

"Вони були затримані тільки на тій підставі, що у них знайшли зелену фарбу і рукавички", - сказав Северинець.

За його словами, разом з активістами БХД була затримана ще одна дівчина. У неї знайшли балончик з червоною фарбою. Після встановлення особи її відпустили.

Молодих людей протримали в районному відділенні міліції три години. Щодо них складено протоколи про адміністративне правопорушення.

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