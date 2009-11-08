Ющенко дав прикордонникам право дізнання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення зміни до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України”.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила ці зміни до КПК 21 жовтня.

Законом передбачено, що прикордонна служба визначається як орган дізнання у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон та у справах про використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону.