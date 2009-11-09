ЄС починає проект технічної допомоги в Україні

Європейський Союз започаткував в Україні проект технічної допомоги «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного департаменту інтелектуальної власності.

Як повідомив керівник групи виконання проекту Елізео БОЙТО під час зустрічі з українською стороною, проект започатковано Європейським Союзом (ЄС) з вересня 2009 року. "Його мета – підтримка інноваційної політики України на загальнодержавному та регіональному рівнях відповідно до практики ЄС. Зокрема, проект передбачає тісну співпрацю з органами державної влади України, організаціями, які беруть участь у розробці та реалізації інноваційної політики. ЄС фінансує проект як частину програми підтримки економічного розвитку в Україні", - сказав він.

До однієї з цільових груп проекту увійдуть судді, які розглядають справи із захисту прав інтелектуальної власності, та юристи, які надають послуги в цій сфері.

Е.БОЙТО розповів, що проект розділено на шість складових, серед них такі:

розробка державної та регіональної інноваційної політики відповідно до провідного європейського досвіду;

підтримка подальшого розвитку законодавства в галузі досліджень та інновацій;

підтримка органів державної влади, які займаються питаннями інновацій та інтелектуальної власності, інших організацій.

Передбачається також провести низку навчальних тренінгів для фахівців галузі досліджень та інновацій, створити програми обміну науковим досвідом між іноземними та вітчизняними експертами.

Ключовий експерт з політичних питань та вдосконалення інституційної структури проекту Гудрун РУМПФ (Німеччина) зазначила, що під час виконання проекту буде створено експертні групи, до яких залучатимуться відповідні експерти з різних європейських країн. Вони ділитимуться досвідом, відповідатимуть на запитання спеціалістів України.

У свою чергу голова Держдепартаменту інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ зосередив увагу представників проекту на тому, що сьогодні є всі підстави стверджувати: за роки незалежності в Україні зроблено головне для забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, які виникають у зв`язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Зокрема, за його словами, створено нормативно-правову базу, яка відповідає міжнародним нормам, запроваджено ефективні механізми реалізації законів, сформовано дієздатну інфраструктуру, що забезпечує здійснення державної політики в цій сфері. "Сприяння розвитку творчої діяльності, забезпечення на законодавчому рівні набуття прав інтелектуальної власності та їх ефективного захисту, підготовка фахівців з питань інтелектуальної власності та розповсюдження знань у цій сфері є найважливішими завданнями держдепартаменту", – наголосив М.ПАЛАДІЙ.

"На жаль, Україна, яка має могутній інтелектуальний потенціал, повільно переходить до інноваційної моделі розвитку. Головна проблема, - як зауважив Микола Паладій, - полягає у відсутності реальної стратегії наукового та інноваційного розвитку в нашій державі, яка водночас має стати головним індикатором ефективності витрат на науку й визначити національні інноваційні пріоритети на перспективу". При цьому, на думку М.ПАЛАДІЯ, важливим є розуміння того, що навіть найкраща стратегія не буде втілена в життя в разі відсутності ефективних механізмів її реалізації. За його словами, завдяки такому обміну досвідом, коли європейські колеги з країн, де відпрацьовано механізм „держава – інновації – бізнес”, діляться власними напрацюваннями, стратегіями, можна буде вважати роботу проекту перспективною та продуктивною.

Фахівці Держдепартаменту інтелектуальної власності підготували пропозиції для вирішення першочергових питань і нададуть усю відповідну інформацію представникам проекту для детальнішого ознайомлення із законодавчою базою, процедурою патентування в Україні тощо.