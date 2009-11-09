Напередодні роковин Кришталевої ночі спаплюжено синагогу в Дрездені

У Дрездені напередодні роковин "Кришталевої ночі" спаплюжено синагогу, повідомляє AFP з посиланням на представників міської поліції. Свастики, намальовні чорним маркером на одній із стін синагоги, виявлені вранці в неділю, 8 листопада, розповіли представники правоохоронних органів. Поліція почала розслідування.

У Німеччини, нагадує AFP, зображення свастики є злочином.

Спаплюження синагоги відбулося напередодні 71-ї річниці "Кришталевої ночі" - єврейського погрому, в результаті якого в ніч з 9 на 10 листопада 1938 р. переважно гітлерівською молоддю (гітлерюгенд) було вбито близько 100 євреїв, сотні поранені. Спалені або розгромлені близько 300 синагог і понад 7 тисяч майстерень і магазинів. Близько 30 тисяч євреїв були відправлені до концентраційних таборів.

Синагога, на стінах якої були намальовані свастики, відкрита в Дрездені 2001 року. Новий будинок зведено на місці синагоги, зруйнованої в "Кришталеву ніч".