У середу, 11 листопада 2009 року об 11.00 в прес-залі «ІнформУАН» за адресою м. Київ, вул. Семашко 13 (м-ро «Житомирська») відбудеться прес-конференція на тему "Одеські селяни та правозахисники обурені протизаконням, що чинять правоохоронці".

Учасники: селяни з Самійлівки Фрунзівського району Одеської області Ігор Готко та Андрій Коваль, адвокат Аркадій Бущенко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, адвокат координатор Міжнародної Амністії (Молдова) В’ячеслав Цуркан, адвокат Ольги Сивокінь (Одеса).

30 липня 2009 року трьох жителів села Самійлівка міліціонери примусили перетнути державний кордон України із Придністров’ям. Українці були протизаконно арештовані владою Придністров’я за злочин, який вони не скоювали.

Українські журналісти і правозахисники ГО „Рух” „Громадське спонукання” за сприяння представництва Міжнародної амністії в Молдові та фінансової підтримки Української Гельсінської спілки провели власне журналістське розслідування.

Прокуратурою Одещини визнано, що дії міліціонерів були незаконними, приймається рішення про порушення кримінальної справи.

Громадяни України Ігор Коваль, Роман Готко, Юрій Бондаренко сьогодні утримуються в нелюдських умовах СІЗО Григоріопольського райвідділу міліції в Придністров’ї. Незважаючи на вимогу підсудних, їхніх правозахисників, адвокатів і родичів, українські адвокати не допускаються григоріопольськими суддями до захисту арештованих.

Україна не захищає своїх громадян, кинутих напризволяще в Придністров’ї. Родичі і адвокати арештованих українців звертались до МЗС України, Президента, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, але ніхто не реагує на їхні скарги.

Ув’язнені в Григоріополі українці вирішили позиватися до Євросуду проти трьох держав – України, Молдови та Росії.

Прес-конференція проходитиме в режимі он-лайн, із записом в чат-порталі.

Акредитація проводиться за телефоном : 093-841-19-37, 067-605-75-83