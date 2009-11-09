Прес-конференція на тему: ”Українська влада планує законодавчо обмежити свободу зібрань”

11 листопада о 15.30 інформаційне агентство УНІАН за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" в рамках проекту "УНІАН-Права людини" проводить прес-конференцію на тему: ”Українська влада планує законодавчо обмежити свободу зібрань”.

Нещодавно пройшов перше парламентське читання законопроект № 2450 «Про порядок організації і проведення мирних заходів», який істотно загрожує обмежити свободу зібрань. Під час прес-конференції експерти дадуть роз’яснення, чи проект закону суперечить чинному законодавству та передвиборчим обіцянкам політичних сил та чи можна буде використовувати законопроект у якості репресивного елементу.

Учасники: виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський; член громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України з питань забезпечення прав людини Володимир Чемерис; член Національного комітету громадської кампанії ”Молодіжна варта” Дмитро Сінченко; підсудний активіст громадської кампанії ”Збережи старий Київ” Сергій Мовчан.

Місце проведення - м.Київ, вул.Хрещатик, 4, конференц-зал.

Телефон: 067-245-6-245. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.