Круглий стіл на тему: “Перспективи ухвалення нового закону “Про громадські організації”: як запровадити європейські стандарти?”

10 листопада -10-00- Круглий стіл на тему: “Перспективи ухвалення нового закону “Про громадські організації”: як запровадити європейські стандарти?”. Організатор – Український незалежний центр політичних досліджень (Великий конференц-зал НАНУ, вул.Володимирська, 55). Потрібна акредитація. Телефони: (044)279-24-35, 599-42-51.

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