10 листопада - 11-00 - Прес-конференція на тему: "Секс-скандал Патріарха Мойсея, сценарій "Гонгадзе-2". Участь правоохоронних органи в цій справі. Кому це вигідно і що відбувається насправді? Офіційна позиція Української автокефальної православної церкви канонічною". Учасники: Патріарх Київський і Всієї Русі-України Мойсей (Кулик); хор-єпископ Житомирський вікарій Київський Олександр Негоденко; протоієрей, прес-секретар і Патріарший адміністратор України Леонід Стефанишин; ієрей Патріарший адміністратор Сербії Віталій Дроботун; прихожани Лідія Новосад і Людмила Мірошниченко (“Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5А). Потрібна акредитація. Телефон: 066-789-15-38.