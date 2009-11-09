Акція протесту проти кримінального переслідування митця та блогера Олександра Володарського “За перформанс – за ґрати?”

10 листопада - 11-00 - Відбудеться акція протесту проти кримінального переслідування митця та блогера Олександра Володарського “За перформанс – за ґрати?” Акція відбудеться біля Лук`янівського СІЗО (вул. Дегтярівська, 13, станція метро Лук`янівська). Телефони: 80973772216, 80975948013, 80675033292.

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