Прес-конференція ВМГО “Спілка молодих політологів України”. Питання: Чому у відповідь на проханні дати книгу скарг офіціант викликає міліцію? Чому міліція захищає охоронців, що принижують особисту гідність громадян? Чому неможливо захистити свої елементарні права?. Учасники: голова ВМГО “Спілка молодих політологів України”, голова Івано-Франківської організації ВМГО “Спілка молодих політологів України” Андрій Фрамуга, представники правозахисних організацій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Дата проведення 15:30 10.11.2009