У Житомирі торгівці протестують проти закриття ринків

Сьогодні у Житомирі декілька сотень працівників ринків пікетували облдержадміністрацію на знак протесту проти закриття промислових ринків на період епідемії грипу та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники вимагали скасувати або призупинити рішення обласної надзвичайної протиепідемічної комісії щодо закриття усіх промринків області з 10 до 20 листопада на період епідемії.

Як повідомили у прес-службі Житомирської ОДА, з пікетувальниками з промислових ринків «Хлібний» і «Староміський» зустрівся заступник губернатора Микола ЧЕРНЕНКО. Результатом зустрічі, яка пройшла за участю представників обласної надзвичайної протиепідемічної комісії, її рішення призупинено до 12 листопада і завтра промислові ринки області працюватимуть. Якщо епідситуація погіршиться, 12 листопада комісія знову розгляне питання про призупинення роботи ринків та інших закладів торгівлі закритого типу, що торгують промтоварами.