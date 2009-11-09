Міліціонера-хабарника звільнили з органів

У Тернопільській області заступника начальника райвідділу міліції, якого вчора затримали при отриманні хабара від чиновника облдержадміністрації, звільнили з органів внутрішніх справ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, правоохоронця звільнили за результатами проведеної в обласному управлінні службової перевірки. Звільнено його згідно із наказом Управління МВС.

У відділі громадських зв’язків також зауважили, що уже “колишній правоохоронець та заступник голови ОДА, доки їх не розділили гроші, підтримували товариські стосунки”.

При цьому в обласному управлінні міліції запевнили, що і надалі принципово ставитимуться до тих працівників, які порушують закон та дискредитують звання співробітника міліції.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада стосовно заступника начальника райвідділу міліції слідчий прокуратури Тернопільської області порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Під час перевірки було виявлено, що міліціонер вимагав у високопосадовця ОДА 1,5 тис. доларів США. За цю суму він пропонував чиновнику не притягувати до кримінальної відповідальності його сина.

8 листопада вимагач отримав від чиновника 1,5 тис. доларів, після чого його одразу затримали правоохоронці.