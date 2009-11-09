Суди виправдовують не більше відсотка обвинувачуваних - Мін’юст

За існуючого Кримінально-процесуального кодексу України шанси звинуваченої особи на отримання виправдального вироку не перевищують одного відсотка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це йшлося під час громадського обговорення проекту нового Кримінального процесуального кодексу під головуванням міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА за участю представників Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Верховного суду України, а також науковців представників громадських та правозахисних організацій.

«Незалежна демократична Україна живе за Кримінально-процесуальним кодексом СРСР, ухваленим ще 1961 року. Як не дивно, але ми сприймаємо як належне правничу школу та правові «традиції», що закладалися у часи, коли діяла доктрина залежності, нерівності простої людини перед владними інститутами», - наголосив М.ОНІЩУК.

Натомість новий Кримінальний процесуальний кодекс, за словами міністра юстиції, розроблявся крізь призму гарантій, визначених у європейській Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини та рішень Європейського суду з прав людини, винесених проти України. Зокрема, значна частина порушень прав людини в Україні констатується Європейським судом щодо статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканість), статті 6 (право на справедливий суд) та статті 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту).

У ході обговорення проекту нового кодексу наголошувалося, що документ покликаний привести систему кримінальної юстиції в Україні у відповідність до міжнародних стандартів у сфері захисту прав і свобод людини.

На сьогодні, як повідомив у ході обговорення директор Департаменту Мін‘юсту з питань законодавства про правосуддя, правоохоронної діяльності та антикорупційної політики Руслан РЯБОШАПКА, кримінальне судочинство в Україні має обвинувачувальний нахил. Покладання обвинувального висновку в основу вироку є звичайною практикою. У результаті кількість виправдальних вироків в кримінальних справах не перевищує одного відсотка.

Крім того, новим Кримінальним процесуальним кодексом має бути скасовано практику повернення справ на досудове розслідування, яка призвела в Україні до безпідставно тривалих, нічим не обмежених термінів попереднього ув‘язнення осіб, що підозрюються у скоєнні злочинів.

Ключовими новелами проекту нового Кримінального процесуального кодексу є також підвищення гарантій захисту прав підозрюваних і обвинувачуваних, розширення прав потерпілого; формування оновленого доказового права; оновлення процедури досудового розслідування, удосконалення процедури судового контролю; запровадження нової, позбавленої обвинувального ухилу процедури судового розгляду пропонується досягти шляхом скасування інституту повернення справи прокурору або на додаткове розслідування; удосконалення процедури оскарження судових рішень; нові види кримінального провадження, які забезпечуватимуть процесуальну економію та дозволять значно розвантажити суди та органи розслідування тощо, повідомили в Мін’юсті.

Як наголосив М.ОНІЩУК, за роки незалежності в Україні було зроблено 8 спроб ухвалити новий Кримінально-процесуальний кодекс. Проте вперше представлений суспільству проект розроблявся за участю громадських та правозахисних організацій, до розробки кодексу було залучено надзвичайно широке коле фахівців та науковців. Кодекс пройшов численні громадські обговорення та отримав схвальні відгуки експертів Ради Європи.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2009 року Кабінет міністрів виніс проект Кримінального процесуального кодексу на остаточне широке громадське обговорення. За підсумками обговорення документ планується винести на відкрите засідання Кабінету міністрів.