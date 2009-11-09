Закон не обмежує масові заходи під час карантину

Обмеження масових зібрань в регіонах, де оголошено карантин, передбачається відповідним законодавством і не є рішенням уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

За його словами, питання обмеження масових заходів під час карантину в регіонах передбачається законом про захист населення від інфекційних захворювань, який дає право уряду за поданням головного санітарного лікаря запровадити в тих чи інших регіонах стан карантину, а відповідно - стан карантину передбачає цілу низку обмежень для громадян України, в тому числі обмеження пересування і зібрань.

«Не уряд вводить обмеження, обмеження вводяться в силу оголошеного стану карантину, а закон, який регулює ці відносини, відповідно розмежує повноваження органів місцевого самоврядування, чи органів державної влади щодо застосування відповідних заходів у зоні, де оголошений карантин», - сказав М.ОНІЩУК.

Що стосується обмежень за межами територій, в яких оголошено карантин, то, як додав міністр, вони носять рекомендаційний характер в частині масових заходів.