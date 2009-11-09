Верховний суд євпаторійському служителю Феміди: "Іду на Ви"

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО вніс до Кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу подання про порушення дисциплінарного провадження стосовно судді Євпаторійського міського суду Автономної Республіки Крим.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВCУ.

Подання внесено у зв’язку з виявленими систематичними та грубими порушеннями цим суддею вимог цивільного процесуального законодавства щодо правил виключної підсудності справ. Встановлено, що під головуванням цього судді з порушенням правил підсудності було розглянуто низку позовних заяв із задоволенням позовних вимог щодо права власності на нерухоме майно (земельні ділянки, квартири, будинки, адміністративні будівлі, готельні комплекси, інші нежитлові будівлі), яке розташоване в іншому регіоні. Будучи суддею місцевого суду такої адміністративно-територіальної одиниці, як місто Євпаторія, він визнав право власності на 17 об’єктів нерухомого майна у місті Саки та Сакському районі АР Крим. При цьому, за даними прес-служби ВСУ, суддя ігнорував положення Цивільно-Процесуального кодексу України про необхідність повернення позовної заяви позивачу в разі встановлення її непідсудності відповідному суду, а також вимоги щодо передачі справи на розгляд до іншого суду, якщо після відкриття провадження в ній з’ясувалося, що її відкрито з порушенням правил підсудності.

Суддя Євпаторійського міського суду ухвалював рішення у справах, які за законом мав розглядати Сакський районний суд Автономної Республіки Крим, підкреслили в прес-службі.

В повідомленні зазначається, що, приймаючи судові рішення з метою посвідчення прав на земельні ділянки та нерухоме майно, зокрема й самовільно збудоване, “суддя фактично взяв на себе функції нотаріуса”. “Внаслідок таких дій учасники цивільних правовідносин не сплатили значні суми коштів державного мита за нотаріальне посвідчення відповідних правочинів, грубо нехтувалися повноваження місцевого самоврядування”, - сказано в повідомленні.

Прес-служба ВСУ зазначає, що “вказані дії судді, вчинені всупереч вимогам закону, судовій практиці апеляційного суду Автономної Республіки Крим та Верховного Суду України, свідчать про навмисне грубе систематичне порушення ним процесуального законодавства, свідоме вчинення дій щодо ухвалення незаконних судових рішень, унаслідок чого інтереси держави та територіальних громад зазнали суттєвої шкоди”.

Тому голова ВСУ В.ОНОПЕНКО запропонував кваліфікаційній комісії суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу розглянути питання про відповідальність цього судді.