Карпачова потрапила до списку порушників прав людини

Цього року до списку кандидатів на антипремію в галузі прав людини «Будяк року – 2009» потрапили Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА та Антимонопольний комітет України - в номінації "Найбільш інформаційно закритий орган влади".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Українській Гельсінській спілці з прав людини.

За інформацією правозахисників, оргкомітет антипремії отримав 17 заявок, проте, через невідповідність частини з них регламенту «Будяка року», залишилось 7 претендентів.

Окрім Н.КАРПАЧОВОЇ та Антимонопольного комітету, кандидатами на отримання "колючої квітки" стали: Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі - в номінації "За дії щодо придушення свободи вираження поглядів"; Сєверодонецька міська рада - в номінації "Порушення екологічних прав"; Василь ГРИЦАК - в номінації "За брутальне перешкоджання діяльності правозахисних організацій"; начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань Олексій ДВОЙНОС - в номінації "За бездіяльність у випадку порушення прав людини"; народні депутати України Сергій ТІТЕНКО та Микола МАРТИНЕНКО - в номінації "За небезпечну законодавчу ініціативу в галузі прав людини"; Сватівська міська рада Луганської області - в номінації "Найбільш інформаційно закритий орган влади".

Наразі оргкомітетом розглядається ще декілька заявок, інформації про які буде оприлюднена найближчим.

Також оргкомітет нагадує, що на прохання багатьох правозахисників строк подачі заявок продовжено до 15 листопада.

Довідка УНІАН. «Будяк року» - українська щорічна антипремія за найбрутальніше порушення прав людини, запроваджена Українською Гельсінською Спілкою з прав людини. Мета антипремії – привернути увагу громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року, та стимулювати суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденцій у вітчизняній правовій системі. Генеральний правовий медіа-партнер антипремії - газета "Юридическая практика". Головний інформаційний партнер антипремії - агентство "УНІАН"