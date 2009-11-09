Сьогодні – Міжнародний день боротьби проти фашизму та антисемітизму

В історії ця дата відома як «Кришталева ніч» або «Ніч розбитих вітрин». Одна з чорних сторінок німецької історії дістала цинічну назву „Кришталева ніч”. У цей день 1938 року у „третьому рейху” почалися масові єврейські погроми. По всій Німеччині палали синагоги. В результаті заворушень було вбито близько 400 людей, 30 тисяч було заарештовано й кинуто в концтабори. "Кришталева ніч” дала відлік Голокосту – масовому знищенню євреїв. Ось як один радіожурналіст розповідав про події в окупованому нацистами Відні: „Ми стоїмо перед великим єврейським храмом у Леопольдштадті. Хоча називати його так сьогодні є певним перебільшенням.

Бо розлючені мешканці, арійські мешканці, продемонстрували свою ненависть до всього єврейського. За лічені хвилини храм охопило полум’я”. Цей день, 9-те листопада 1938 року, став кінцем німецької культури, каже колишній глава Центральної ради єврейських громад ФРН Гайнц Ґалінскі:

„Це був день, коли відкрилися очі у всіх євреїв та не тільки, які не вірили в словесні погрози нацистів і тішили себе ілюзіями, що німці – це висококультурна нація поетів і мислителів. Це була ганьба для мовчазної більшості населення і в першу чергу ганьба для освічених людей, які ще відчували свою приналежність до німецької культурної традиції”.

В ХХІ столітті людство має задуматися, що такі нелюдські методи ні до чого хорошого не призведуть. І пам’ятати, що кожна нація може бути піддана дискримінації. Тому треба поважати себе, своїх сусідів і взагалі всі нації світу. Тоді мир буде завжди і всюди. І не потрібно буде створювати такі Міжнародні дні і згадувати такі страшні дати.

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