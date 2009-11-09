Влада Москви виселяє Московську Гельсінську групу

Влада Москви відмовилася продовжити договір оренди приміщення з Московської Гельсінської групою. У арбітражний суд вже направлені позови про виселення. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на голову найстарішої російської правозахисної організації Людмилу Алексєєву.

За словами Л. Алєксєєвої, група отримала приміщення в будинку № 22 по Великому Головіну провулку, у якому тепер розміщується штаб-квартира МГГ, в 1996 році і на свої гроші зробила ремонт.

Також московські влада відмовилася продовжувати договір оренди і з московським відділенням правозахисної організації «За права людини», яка знаходиться в Малому Кисловському провулку, будинок 7.

Правозахисники мають намір боротися за свої штаб-квартири. Так, Алєксєєва та лідер руху «За права людини» Лев Пономарьов звернулися до уповноважених з прав людини в Росії і Москві і главі президентської Ради зі сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства і прав людини Елі Памфіловій.

Московська Гельсінська група була створена в 1976 році, її першим керівником став фізик Юрій Орлов. У 2009 році Людмила Алексєєва поряд із двома колегами отримала міжнародну премію імені Сахарова.

ХПГ