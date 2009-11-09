ЮНІСЕФ відзначає прогрес України у реформуванні системи захисту прав дитини

Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) відзначає великі досягнення Української держави в сфері охорони дитинства, високу ефективність реформи системи захисту прав дитини, яка відбулася впродовж минули чотирьох років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, на цьому наголосила голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіє МОКУО, виступаючи на засіданні Міжвідомчої комісії з охорони дитинства, яке відбулося 6 листопада 2009 року в Києві.

Ю.МОКУО, зокрема, відзначила щорічне збільшення в Україні починаючи з 2006 кількості новонароджених та зниження дитячої смертності, активізацію національного усиновлення, швидкий розвиток сімейних форм виховання, вдале реформування системи опіки та піклування, поліпшення системи державного забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відзначаючи позитивні зміни в системі охорони здоров’я дітей, керівник місії, зокрема, наголосила на тому, що впродовж останніх років в Україні втричі скоротилася кількість випадків передачі ВІЛ/СНІД від матері новонародженим.

Також вона зазначила, що попри нетривалий час перебування в Україні, вона в поїздках регіонами на практиці переконалася, наскільки ефективними є заходи, які вживаються владою і громадськістю для захисту інтересів дітей в Україні, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Порівняно з 2005 роком кількість дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, збільшилося в 20 разів, і це не просто цифри – за цим стоять близько 8 тисяч дітей, які отримали отчий дім і родину, і умови в яких вони проживають нічим не поступаються, а часом є кращими, ніж у пересічної української родини, - зазначила керівник представництва.

Ю.МОКУО додала, що за останні три роки кількість усиновлених дітей в Україні зросла майже на 50%, а загалом в Україні було усиновлено близько 35 тисяч дітей. Реформа здійснюється завдяки активному формуванню законодавчо-нормативної бази в інтересах дітей, активізації влади, бізнесу та громадськості в цілому

«Таким чином, Україна напередодні святкування світовим співтовариством 20-річчя Конвенції ООН про права дитини демонструє надзвичайні результати реалізації цього міжнародного документа на практиці», - зазначила Ю.МОКУО і додала, що наша держава може бути прикладом для багатьох країн світу в цьому напрямку.