Мін'юст перевірить, як у Києві надають безкоштовні медпослуги

Міністерство юстиції України має намір звернутися до Генеральної прокуратури України з проханням проаналізувати дотримання у Києві законодавства щодо надання безкоштовних медичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я думаю, що ми звернемося з листом на ім`я генерального прокурора з тим, щоб було проведено аналіз дотримання законів. Це саме той випадок, коли, якщо надходить інформація, то прокуратура має внести розпорядження управлінням охорони здоров`я міста Києва з тим, щоб такі ініціативи про добродійні внески були ліквідовані», - сказав М.ОНІЩУК, коментуючи введення деякими медичними установами столиці платних послуг для громадян, які працюють, однак не зареєстровані у Києві.

При цьому міністр юстиції наголосив, що громадяни, які зареєстровані чи працюють, але не зареєстровані в Києві, мають право на отримання безкоштовних медичних послуг, оскільки вони формують за рахунок своїх податків і відрахувань місцевий бюджет, за рахунок коштів якого фінансуються медичні установи комунальної власності. За словами М.ОНІЩУКА, Міністерство юстиції відмовило Київській міській державній адміністрації у реєстрації рішення, відповідно до якого встановлюється перелік платних послуг, за винятком тих, які, відповідно до національного законодавства, не пов`язані безпосередньо з медичною допомогою.

«Ми вважаємо, що вимоги медичних установ про так звані добродійні пожертвування не ґрунтуються на положеннях законів», - підкреслив М.ОНІЩУК.