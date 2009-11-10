В Апеляційному Суді м.Києва слухатиметься справа Юрія Мосєєнкова. Проект "Вбивці, які не вбивали"

Анонс: 16 листопада о 10.00 в Апеляційному Суді м.Києва (Солом"янська пл.,2) слухатиметься справа Юрія Мосєєнкова по обвинуваченню за ст.115 КК України. Проект "Вбивці, які не вбивали"

Нагадаємо, що коллегія суддів Дніпровського районного суду Києва (на чолі з суддею Чаусом М.О.) винесла Юрію Мосєєнкову, обвинувальний вирок за ст.115 КК України, спираючись лише на його "явку з повинною", що була отримана без адвоката в період його тижневих допитів в будівлі прокуратури Дніпровського району м.Києва.

Юрій стверджує, що до нього застососувалися заборонені методи ведення слідства.

Чоловік півтора роки просидів без документів (тобто без жодної санкції суду на арешт) в Київському СІЗО №13, що в подальшому стало однією з причин звільнення з роботи полковника Скоробагача - тодішнього начальника СІЗО. Справою Мосєєнкова опікувалась Ніна Карпачова. Саме завдяки її втручанню вдалось з"ясувати, що документи щодо тримання під вартою Мосєєнкова були сфальсифіковані.